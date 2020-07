Magnette et De Wever à la manœuvre pour former un gouvernement fédéral

Le Roi a chargé les présidents du PS et de la N-VA, Paul Magnette et Bart De Wever, de prendre les initiatives nécessaires permettant la mise en place d’un gouvernement qui s’appuie sur une large majorité au parlement. Les intéressés «ont accepté cette mission». Ils feront régulièrement rapport au Roi et une première fois le 31 juillet.

Plus de 400 jours après les élections, les deux premiers partis de chaque communauté linguistique prennent ensemble les rênes de la formation, après de nombreux appels lancés en ce sens, particulièrement au nord du pays. Jusqu’à présent, Paul Magnette s’y était toujours refusé. Il reste à savoir si un rapprochement est possible. Pendant plus d’un an, les socialistes francophones ont répété qu’un canyon les séparait de la N-VA. Et en interne, la perspective d’une telle alliance suscite une forte hostilité.

Le Roi, après des consultations téléphoniques avec les présidents de tous les partis impliqués dans les discussions politiques après les élections, a reçu conjointement en audience au Palais de Bruxelles Bart De Wever et Paul Magnette ce lundi.

Mardi, au lendemain d’un Bureau politique longuement consacré à la formation du gouvernement fédéral, Paul Magnette a expliqué que son parti pouvait «envisager de gouverner avec la N-VA». Ce qui compte, c’est le contenu, ajoutait-il en précisant qu’il ne s’agissait pas de poursuivre la politique de la coalition suédoise (libéraux, CD&V, N-VA rompue en décembre 2018). Quelques jours plus tard, l’on apprenait que les partis socialistes et la N-VA entretenaient des concertations discrètes.

La coalition « Arizona » mise de côté

La reprise en main des discussions par les socialistes francophones et les nationalistes flamands enterre, ou à tout le moins met au frigo, la perspective d’une alliance «Arizona» rassemblant les trois partis gouvernementaux (MR, Open Vld, CD&V- et le sp.a, le cdH et la N-VA). Dimanche, prenant acte de ces concertations discrètes, les présidents des partis gouvernementaux avaient suspendu leur mission dans l’attente d’une clarification du PS et de la N-VA. Ceux-ci «devaient» par ailleurs leur faire rapport de leurs discussions. Une injonction très mal passée chez les nationalistes. Lundi, Bart De Wever faisait savoir qu’il n’était pas «une filiale» des trois autres partis. Désormais, c’est au Roi que MM. Magnette et De Wever feront rapport. Le communiqué du Palais n’évoque même pas la mission des trois présidents entamée le 17 juin.

Ce n’est pas la première fois que le PS et la N-VA sont amenés à confronter leurs positions. Ils l’ont déjà fait dans le cadre de missions précédentes, sans jamais trouver un terrain d’entente. Mais c’est la première fois qu’ils pilotent ensemble une mission, et la première fois que Bart De Wever est chargé d’une mission.