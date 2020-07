Héroïque, il sauve un enfant de deux ans qui fait une chute de quatre étages

La vidéo d’un enfant tombant d’un immeuble chinois et rattrapé in extremis par un voisin fait le tour du monde.

Ces images terribles viennent de Chine, plus précisément de la province de Jiangsu. Sur ces dernières, on peut voir un enfant de deux ans accroché au climatiseur d’un immeuble. Avant de tomber de son perchoir situé au quatrième étage du bâtiment, et d’être attrapé en plein vol par un homme en contrebas.

Comme le rapporte The Sun, l’enfant s’en sortira finalement sans blessure grâce Li Dehai, son sauveur. « Après avoir vu ce garçon, j’ai pris une de mes couvertures et nous étions quatre à nous tenir en dessous de l’immeuble pour l’attraper. J’ai ensuite remarqué l’auvent en verre et j’ai eu peur qu’il ne se blesse en tombant dessus, donc je suis allé chercher une autre couverture plus épaisse et l’ai placée dessus », a déclaré ce dernier.

M. Dehai a été récompensé par les autorités locales pour son acte, d’après la presse britannique.