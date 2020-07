Cette humoriste a un message à faire passer sur le port du masque

Une humoriste américaine a trouvé un moyen original de sensibiliser sur l’importance du port du masque, alors que plus de 140.000 personnes ont perdu la vie aux Etats-Unis à cause du coronavirus.

Vous avez peut-être déjà entendu parler de Chelsea Handler, cette humoriste et actrice américaine de 45 ans. Depuis deux jours, cette dernière fait le buzz sur les réseaux sociaux grâce à une photo et une vidéo dans lesquelles elle promeut le port du masque. Sur ces posts publiés sur Instagram, on peut en effet la voir avec trois masques: un sur le visage ainsi que deux autres qui lui servent de soutien-gorge pour couvrir sa poitrine.

Son message ? Portez un masque pour vous protéger et protéger les autres. « Tout le monde doit trouver un masque et le porter parce que j’aimerais m’amuser à nouveau. Les gens veulent que leurs enfants retournent à l’école et nous abusons de nos travailleurs de la santé. Trouvez un masque et mettez-le sur n’importe quelle partie de votre corps », a-t-elle déclaré, après avoir prouvé que son « soutien-gorge » résistait aux séances de sport et de bricolage.