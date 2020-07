1.800 tonnes de déchets illégaux découvertes en Malaisie

Quelques mois après avoir renvoyé 3.737 tonnes de déchets vers leurs pays d’origine, les autorités malaisiennes ont découvert dans le port de Tanjung Pelepas le plus grand dépôt illégal de déchets de l’histoire du pays.

Depuis 2018, et la décision de la Chine de cesser l’importation de déchets destinés à son industrie du recyclage, la Malaisie et les pays environnants font face à de nombreux dépôts illégaux de déchets. Dernier exemple en date? Les 1.864 tonnes de poussières de four à arc électrique découvertes dans un port du pays. Ce déchet provient de la production d’acier et contient de nombreux métaux lourds, comme du zinc ou du plomb.

Comme le rapporte CNN, les 110 conteneurs remplis de ces déchets proviennent de Roumanie. « La découverte de poussières de four à arc électrique, en transit en Malaisie et à destination de l’Indonésie, est la plus grosse découverte de ce type dans l’histoire malaisienne », déplore Tuan Ibrahim, ministre de l’Environnement et de l’Eau du pays.

Face à la taille inédite de ce dépôt illégal, les autorités malaisiennes ont demandé à Interpol d’ouvrir une enquête. Les conteneurs seront, eux, renvoyés dans leur pays d’origine.