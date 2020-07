La maire d’Atlanta poursuivie par son gouverneur car elle a imposé le port du masque

Le gouverneur de l’Etat américain de Géorgie a porté plainte jeudi contre la maire de sa capitale, Atlanta, pour avoir notamment imposé le port du masque dans sa ville.

En fin de semaine dernière, la maire démocrate d’Atlanta Keisha Lance Bottoms a décidé de suspendre le processus de déconfinement dans sa ville en imposant le port du masque et en annonçant la fermeture des commerces non-essentiels. Un abus de pouvoir selon le gouverneur républicain de Géorgie Bian Kemp, qui a porté plainte contre elle.

«Le gouverneur Kemp doit pouvoir, en tant que dirigeant exécutif de cet Etat, être responsable des urgences sanitaires sans que la maire Bottoms émette des décrets nuls et inapplicables qui ne servent qu’à semer la confusion auprès du public», plaide la plainte déposée au tribunal.

«Cette plainte est au nom des entrepreneurs et de leurs salariés qui se battent pour survivre dans ces périodes difficiles», a déclaré le gouverneur sur Twitter.

3104 Georgians have died and I and my family are amongst the 106k who have tested positive for COVID-19. Meanwhile, I have been sued by @GovKemp for a mask mandate. A better use of tax payer money would be to expand testing and contact tracing. #ATLStrong pic.twitter.com/z4hpTrCS1B

— Keisha Lance Bottoms (@KeishaBottoms) July 16, 2020