Un petit garçon défiguré à vie après l’attaque de deux rottweilers

En 2015, Ryder Wells, alors âgé de 21 mois, se fait attaquer par deux rottweilers alors que sa famille et lui prennent le petit-déjeuner. Le petit garçon est miraculeusement sauvé par les médecins mais, depuis, il est défiguré. Sa maman raconte son combat et le courage de son fils.

A 5 ans, Ryder n’est pas un petit garçon comme les autres. En 2015, alors qu’il n’avait que 21 mois, il se fait sauvagement attaquer par deux rottweilers. « Nous prenions le petit-déjeuner. Ryder allait et venait avec ses jouets puis, il a disparu. J’ai regardé par la fenêtre et je l’ai vu, tête vers le bas dans le jardin », se souvient la maman. Elle constate de loin que son pyjama est déchiré et, lorsqu’elle se rend près de son fils, son visage est « tout simplement parti ».

Ryder est transporté en hélicoptère à l’hôpital et se fait opérer durant 14 heures. Les médecins ne cachent pas la vérité, le petit garçon a peu de chances de s’en sortir. Pour la famille, le drame est d’autant plus dur à vivre que ces deux chiens, qui ont été euthanasiés suite à cela, sont connus de la famille.

Ryder survit miraculeusement

« Ils m’ont dit que c’était un véritable un miracle qu’il soit toujours là parce qu’il était si petit et que les blessures étaient si graves », explique Britanny. Les médecins ont effectivement eu du pain sur la planche pour sauver la vie du petit garçon: Ryde n’a plus de joue droite, ni le bas de sa paupière. Il ne lui reste plus que 25% de sa lèvre, ses dents ont été écrasées, un bras a été cassé et son poumon droit a été perforé.

Un combat pour retrouver un semblant de normalité commence, et Ryder doit réapprendre à manger, à boire, à fréquenter la crèche, puis l’école. Surtout, il doit apprendre à vivre avec le regard des autres: « Au début, c’était horrible parce que même les adultes le regardaient fixement. La première année, il n’avait pas un côté de son visage car les deux greffes de peau avaient été infructueuses. »

Un « monstre » pour certains

« L’autre fois, un enfant l’a montré du doigt et crié ‘monstre’ avant de s’enfuir. En faisant du shopping, un autre a crié ‘ew’. C’est dur et ça me brise le cœur en tant que mère. Surtout après tout ce qu’il a traversé », poursuit la maman. « Il sait que les gens parlent de lui mais il ne dit pas grand-chose. Il porte parfois des lunettes et une casquette, essaie de pencher la tête pour cacher son visage. Moi, j’essaie de mieux le gérer pour que ça ne l’affecte pas. Je lui dis tous les jours qu’il est beau, différent et que c’est bien d’être différent. Je le rassure autant que je peux mais je suis terrifié quand il va à l’école. Il y aura toujours des enfants qui ne sont pas gentils. »

Ryder a toujours besoin de subir plusieurs chirurgies et devrait en faire jusqu’à sa majorité. Pour aider la famille à financer ces opérations particulièrement coûteuses, une cagnotte a été lancée. A ce jour, plus de 45.000 € ont été récoltés afin de financer la chirurgie plastique du petit garçon.