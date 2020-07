Un bébé d’un an meurt dans une course-poursuite entre ses parents

Un enfant d’un an a perdu la vie dans un tragique accident de voiture à Las Vegas, alors que sa mère était au volant, lancée à près de 200 km/h dans une course-poursuite avec son ancien compagnon, le père du petit garçon.

Dimanche dernier, le jeune Royce, âgé d’à peine un an, est décédé dans un terrible accident à Las Vegas. D’après le Metro UK, sa mère, une jeune femme de 23 ans, conduisait à 195 km/h dans une zone limitée à 70. D’après les premiers constats, elle était en état d’ivresse.

Elle était poursuivie en voiture par son ancien compagnon, le père de l’enfant.

Au volant d’une Hyundai Sonata, elle a violemment percuté une colonne en béton. Le choc a déchiré le véhicule en deux. Sous la puissance de l’impact, le siège pour enfant sur lequel était attaché Royce a été projeté hors de la voiture.

The memorial at the crash site continues to grow. Some leaving balloons, flowers and stuffed animals to honor Royce Jones who died. Those I spoke with say they don’t know the boy or his family but wanted to pay their respects #8NN pic.twitter.com/UVOxGi1wTw

Assistant à la scène depuis sa voiture, impuissant, le jeune père s’est précipité vers son fils. « Je l’ai vu dans son siège d’auto, je l’ai sorti, je pensais qu’il allait bien jusqu’à ce que je sente sa tête… Puis j’ai su », raconte Cameron Jones, en larmes, à KNTV.

Le jeune papa explique également qu’il était au téléphone avec son ex-compagne, la suppliant de ralentir. « Tu as mon fils dans ta voiture, ralentis », implorait-il.

La jeune femme, elle, est sortie du véhicule après l’accident, légèrement blessée. Arrêtée par la police, elle proférait des injures, l’haleine fortement alcoolisée.

« Elle a fait une erreur et mon fils l’a payée », conclut le père, dévasté. « Il ne méritait pas ça, il était tellement parfait ».

Les circonstances précises de la course-poursuite ne sont pas claires. D’après les premières investigations, elle est survenue après un échange de garde de l’enfant entre les deux parents.

La mère a été accusée de conduite en état d’ivresse ayant entraîné la mort et de maltraitance d’enfant ayant entraîné la mort. Elle a été libérée sous caution.

Le père a quant à lui été arrêté pour conduite imprudente causant la mort d’un mineur.

NOW: Loved ones are gathering for a candlelight vigil to honor the life of Royce Jones.

The child was killed in a violent crash in the NW valley this weekend. Both his parents are now in police custody. His mom was behind the wheel. @8NewsNow #8NN pic.twitter.com/B89rspQUDi

— Sasha Loftis (@SashaLoftis) July 17, 2020