Un avion Ryanair atterrit à Oslo après une alerte à la bombe

Un avion de la compagnie aérienne Ryanair a atterri vendredi à Oslo après une alerte à la bombe déclenchée en plein air, a annoncé la police norvégienne, qui a précisé que tous les passagers avaient été évacués.

L’appareil s’est posé sans encombre à Gardermoen, l’aéroport international à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de la capitale norvégienne. «Tous les passagers ont maintenant été évacués», a indiqué la police sur Twitter, quelques instants après l’atterrissage.

On ignore à ce stade le nombre de passagers et le modèle de l’appareil, qui reliait Londres à Oslo. Aucun détail supplémentaire ni sur la nature de la menace ni sur son auteur n’était disponible dans l’immédiat.

Bomb threat against #Ryanair flight from London — plane has landed safely at Oslo Airport, passengers have been evacuated #gardermoen

