« Je ne suis pas un méchant » : une nouvelle vidéo révèle les ultimes supplications de George Floyd

De nouvelles images, prises par les caméras d’intervention de deux des agents impliqués dans l’arrestation de George Floyd, dévoilent sa panique et ses longues supplications dans les minutes qui ont précédé sa mort.

Mercredi, de nouvelles images ont été dévoilées dans le cadre des poursuites après la mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans décédé lors de son arrestation par la police de Minneapolis.

Celles-ci proviennent des caméras personnelles que portaient deux des agents impliqués dans son arrestation, Thomas Lane et J. Kueng. Si leur transcription avait déjà été publiée, ces images représentent la plus longue séquence filmée de l’interaction entre George Floyd et les agents.

« Je ne suis pas un méchant »

Elles présentent un homme apeuré, dès l’instant où les policiers lui ont demandé de sortir de son véhicule car il était soupçonné d’avoir utilisé un billet de 20 $ contrefait. Très vite menotté, il panique et supplie les agents de ne pas le placer dans le véhicule de police car, disait-il, il était claustrophobe et en difficulté physique. « Je ne suis pas un méchant », assure-t-il. « Je ne peux pas respirer », dit-il pour la première fois, « je vais mourir là-dedans ».

Luttant contre les officier, George Floyd finit par se retrouver sur le trottoir, maintenu par les agents. «Je ne suis pas ce genre de gars», insiste-t-il.

Un spectateur qui assiste à la scène l’implore d’arrêter de lutter, en lui disant: « Vous ne pouvez pas gagner! » Et George Floyd de répondre : « Je ne veux pas gagner. »

Des dizaines de supplications

Quelques minutes plus tard, à plat ventre et visage contre le sol, George Floyd répètera plus de vingt fois, d’une voix qui s’estompe, « Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer. » Avant de s’immobiliser.

Il aura imploré les agents, répétant « s’il vous plait » plus de 50 fois rapporte le Daily Mail. D’après la retranscription, il a dit: « Maman je t’aime. Dis à mes enfants que je les aime. Je suis mort ».

Ses derniers mots avant de succomber: « Ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Je ne peux pas respirer ».

Pas de réaction

Les images montrent en outre l’inaction pour l’aider, pendant de longues minutes après qu’il ait cessé de bouger. L’un des officiers déclare : « Je pense qu’il s’est évanoui. » Un autre demande à ses collègues s’ils se portent bien. Alors que Floyd était allongé sous eux, inconscient, l’un d’entre eux répond : « Ouais, mon genou est peut-être un peu écorché, mais j’y survivrai ».

Les spectateurs expriment à nouveau leurs craintes, et demandent aux agents de prendre le pouls de l’homme à terre. Thomas Lane demande à ses collègues s’il faut le retourner, afin qu’il puisse respirer. Ce à quoi Derek Chauvin répond « laisse-le ».

Il faudra attendre plusieurs minutes avant que les agents ne réagissent. Sans se presser, l’un d’entre eux prend enfin son pouls… pour ne pas en trouver.

Publication refusée

Ces images glaçantes font partie du dossier pénal concernant les quatre agents impliqués dans la mort de George Floyd. Elles ont été visionnées au tribunal. Sans donner de justification, le juge Peter Cahill, a refusé d’autoriser la publication de cette vidéo.

Les quatre policiers ont été renvoyés dès le lendemain de la mort de Floyd. Ils risquent tous jusqu’à quarante ans de prison. Le policier Thomas Lane tente d’obtenir du juge un abandon des poursuites contre lui pour complicité de meurtre.

Derek Chauvin, le policier blanc qui a maintenu son genou sur la gorge de M. Floyd, pendant plus de neuf minutes, est accusé de meurtre au deuxième degré. Les autres sont accusés de complicité.