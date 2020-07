VIDEO. Elle évite de justesse un arbre qui s’écrase sur son transat

Une mère a échappé de justesse à un potentiel grave incident alors qu’elle bronzait sur un transat au bord de la piscine. Un arbre, pour une raison inexplicable, a craqué, avant de s’effondrer, laissant à peine le temps à cette Américaine de se déplacer.

Les bains de soleil ne sont pas toujours relaxants et ce n’est pas cette Américaine qui dira le contraire. Celle-ci, qui bronzait avec un livre du côté d’Alpharetta, en Géorgie, s’est fait une belle frayeur.

Sur les images, capturées par la caméra de vidéosurveillance familiale, on peut entendre le craquement d’un arbre qui s’apprête à s’effondrer. « J’étais assise à la piscine, je me détendais et je lisais un livre en regardant mes deux fils nager, quand j’ai entendu un arbre craquer et mon fils m’a crié de courir », raconte-elle à Viral Hog. Elle s’exécute avec une rapidité qui lui a sans doute sauvé la vie.

Une fraction de seconde plus tard, l’arbre s’écrase sur le transat de la mère, à l’endroit précis où elle se trouvait. On l’entend dire: « Oh mon dieu! J’ai failli mourir! » On ne sait pas, à l’heure actuelle, ce qui a causé la chute de l’arbre mais, une chose est sûre: cette maman a eu la peur de sa vie.