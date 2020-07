Dix spots pour un pique-nique bucolique en Belgique

Si tout le monde ne part généralement pas à l’étranger chaque année en vacances, ce sera encore moins le cas en cette période de pandémie. Mais cela a en tout cas le mérite de nous rappeler que la Belgique recèle en elle quelques jolis écrins pour y profiter notamment d’un déjeuner sur l’herbe. On vous propose dix endroits de choix. A bon entendeur…

Le parc d’Egmont

A deux pas de l’Avenue Louise se cache le très romantique petit parc d’Egmont, véritable bulle de verdure au beau milieu du tumulte de la ville. Jardin à la française dès 1762, il fût transformé en parc paysager en 1901. Si votre séance de shopping vous épuise, il sera le lieu idéal pour tout pique-nique improvisé à l’ombre de la statue de Peter Pan.

L’Abbaye du Rouge-Cloître

Si les 4.383 hectares de la forêt de Soignes vous sont ouverts pour y installer la nappe, l’Abbaye du Rouge-Cloître, qui s’y niche, offrira ce petit truc en plus avec son étang, ses entiers, et son gazon. Site bucolique par excellence, on peut encore y voir l’enceinte, le prieuré du 18e siècle, les dortoirs ou encore la maison du meunier.

La Fondry des chiens

Gouffre naturel situé sur les hauteurs de la petite ville de Nismes, au sud de la province de Namur, la Fondry de chiens est un véritable endroit insolite créé par des milliers d’année d’érosions pluviales. C’est également une réserve naturelle connue pour sa flore exceptionnelle. C’est pourquoi le site est classé de « grand intérêt biologique ».

Le Cheslé de Bérisménil

Repaire de tous les elfes, selon la croyance locale, le Cheslé de Bérisménil est une fortification celtique qui a servi de refuge aux habitants entre le 7e et le 5e avant Jésus-Christ. Doté d’un double rempart s’étendant sur près de 1.750m, le site se cache à quelques encablures de La Roche-en-Ardenne, dans la province de Luxembourg.

La vallée du Ninglinspo

Le Ninglinspo est une toute petite vallée enchanteresse cachée en plein cœur des Ardennes. Situé entre Theux et Aywaille, en province de Liège, cet affluent de l’Amblève permet aux randonneurs de profiter d’une petite baignade dans ses vasques naturelles. Les rochers en quartzite y forment d’ailleurs des toboggans naturels ainsi que d’oniriques cascatelles.

Le ‘Sahara’

Un bout de Sahara en Belgique ? Et oui ! C’est même une réserve naturelle située dans le Westhoek, près de La Panne. Cette grande zone de dunes vierge nous transporte littéralement à des milliers de kilomètres plus au sud. On y trouve des dunes blanches, des dunes paraboliques, des dunes grises, ainsi qu’une faune et une flore que l’on ne rencontre pas ailleurs.

Le domaine Solvay

On le connaît surtout sous le nom de ‘château de La Hulpe’, le domaine Solvay est comme un écrin royal de poche. Il se dégage de la prestance de cette bâtisse construite en 1842 et réaménagé par l’industriel Ernest Solvay en 1893. Mais c’est le parc qui appelle au pique-nique : ses étangs, ses canards, ses cyprès, ses séquoias, ses 450 espèces de plantes sauvages, et son obélisque de 36 mètres de haut surmonté d’un soleil doré.

Le château d’Hélécine

C’est sur le site de l’ancienne abbaye des Prémontrés que se dresse le somptueux château d’Hélécine, très exactement à mi-chemin entre Bruxelles et Liège. Près de 28 hectares font de ce lieu un endroit parfait pour un pique-nique en famille, surtout avec ses étangs, sa glacière du 19e siècle, son cadran solaire géant et… sa plaine de jeux.

Le domaine De Averegten

Situé à Heist-op-den-Berg, en province d’Anvers, le domaine provincial De Averegten, c’est une forêt remplie de jeux pour les enfants ainsi qu’une plaine de jeux écologiques. C’est la sortie en famille par excellence. Près de 100 hectares, trois sentiers balisés, un jardin botanique, des animaux de la ferme, des ruches, des cabanes, et bien évidemment, plein de spots pour les pique-niques.

Het Vinne

Het Vinne, niché à Léau (Zoutleeuw) en Brabant flamand, est le plus grand lac intérieur naturel de Flandre. Un véritable paradis pour les oiseaux grâce à une végétation spécifique. On s’y promène sur des chemins sur pilotis, on y croise un jardin botanique, un village d’abeilles, des terrains de jeux, le tout sur près de 130 hectares.