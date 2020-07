Une marque épinglée pour avoir commercialisé des masques inutiles

La marque de vêtements « Pretty Little Thing », basée au Royaume-Uni, est actuellement victime d’un bad buzz. Elle a décidé de commercialiser un masque tendance parfaitement inutile, ce qui lui vaut des critiques acerbes de la part des clients.

Le masque est devenu l’un des outils de lutte les plus importants pour éradiquer la pandémie de coronavirus. Rendu obligatoire dans tous les magasins et dans les transports en commun, il fait désormais partie intégrante de notre quotidien.

Ainsi, lorsque la marque « Pretty Little Thing » a sorti un masque tendance, certains ont jugé que c’était particulièrement malvenu, tant il ne s’agissait pas d’un accessoire de monde, mais bien d’un objet d’utilité publique. Le masque en question est en résille et surmonté de petits brillants. Il s’agit donc plus d’un filet, qui ne protègent absolument en rien d’un contact avec les autres.

Sur Twitter, les internautes ont massivement critiqués la marque, qui a depuis décidé de retirer le masque de la vente. Parmi les commentaires, on a notamment pu lire: « Je ne suis pas sûr que cela soit la réelle utilité d’un masque » ou « Pour une marque qui influence les jeunes gens, majoritairement asymptomatiques et qui ne savent pas qu’ils répandent le virus, vous trouvez que c’est responsable? Si c’est censé être porté au-dessus d’un masque, montrez le avec un masque. »

Not sure this is quite the point of a face mask @OfficialPLT 🤔😂 pic.twitter.com/Of23oQAgye

@OfficialPLT as a fashion brand that influences young people, who will more likely be a-symptomatic & not know they’re spreading the virus, do you think this was responsible? If it’s to wear over a mask. Show it worn over a mask. https://t.co/AIhQgD4UBD

— Rho Flanagan (@rhoflanagan) July 15, 2020