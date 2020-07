Pour la première fois, un requin a été filmé en train d’attaquer une baleine

C’est une scène rare qu’a filmé le drone du biologiste marin Ryan Johnson. On y voit un grand requin blanc s’attaquer à une baleine à bosse.

Habituellement, les grands requins blancs ne s’attaquent pas aux baleines, bien plus imposantes qu’eux. Jusqu’à présent, ce type d’attaque n’avait d’ailleurs été filmé et documenté. Mais à l’occasion de la diffusion prochaine du documentaire « Shark Vs Whale », la chaîne National Geographic a dévoilé des images inédites d’un grand requin blanc attaquant une baleine à bosse.

Great White Shark: Mindless killing machine or strategic calculating hunter – tune into National Geographic's #sharkfest to find out… Friday 17th, 18:00 CAT Posted by Ryan Johnson on Thursday, July 9, 2020

Une stratégie étudiée de la part du requin

Ces images rarissimes ont été filmées par un drone du biologiste marin Ryan Johnson au large des côtes sud-africaines. On y voit un requin d’environ 4 m de long s’attaquer à une baleine de plus de 10 m. Le squale lui a d’abord mordu la queue. Ensuite, et la scène n’a pas encore été dévoilée, il s’est appuyé sur sa tête jusqu’à la noyer. La séquence complète a duré une quarantaine de minutes et sera diffusée dans le documentaire de National Geographic.

Le biologiste marin a été surpris de la stratégie mise en place par le requin, comme s’il avait l’habitude de faire ça. Il semblerait pourtant que ce genre d’attaque reste exceptionnel et rarissime. Si le requin a osé s’attaquer à cette baleine, c’est parce qu’elle avait été laissée à l’arrière du groupe, ce qui laisse penser qu’elle était déjà affaiblie.

Un des plus grands prédateurs contre l’une des plus grosses espèces

«Les grands requins blancs et les autres grands prédateurs aident à maintenir l’équilibre de l’écosystème en supprimant les proies faibles et en mauvaise santé. Dans ce cas, nous parlons d’un des plus grands prédateurs du monde attaquant et tuant l’une des plus grosses espèces. C’est juste fascinant de vivre sur une planète qui peut encore nous surprendre avec une rencontre de cette importance », a raconté Ryan Johnson à Newsweek.