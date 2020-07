Les comptes Twitter de Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk et Barack Obama piratés

Twitter a ouvert une enquête sur le piratage massif qui a visé mercredi des comptes de personnalités sur son réseau, dont ceux de Donald Trump, Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk, Barack Obama, remettant sur le devant de la scène la question de la cybersécurité.

Des messages postés sur les comptes piratés, et pour la plupart rapidement supprimés, donnaient aux internautes 30 minutes pour envoyer 1.000 dollars en bitcoins afin de gagner le double de cette valeur en retour. « Nous avons détecté ce que nous pensons être une attaque technologique coordonnée conduite par des individus qui ont ciblé avec succès certains de nos employés ayant accès aux systèmes et outils internes », a expliqué Twitter.

« Dure journée pour nous à Twitter », a admis le patron du réseau social Jack Dorsey dans un tweet. « Nous nous sentons tous terriblement mal après ce qui s’est passé. Nous faisons un diagnostic et nous partagerons tout ce que nous pourrons quand nous aurons compris plus amplement ce qui s’est précisément passé », a-t-il ajouté.

Tough day for us at Twitter. We all feel terrible this happened.

We’re diagnosing and will share everything we can when we have a more complete understanding of exactly what happened.

💙 to our teammates working hard to make this right.

— jack (@jack) July 16, 2020