Emma n’est plus le prénom féminin le plus populaire

C’est la fin d’un règne: Emma n’est plus le prénom de fille le plus populaire des nouveaux-nés de Belgique. C’est désormais Olivia, indique Statbel jeudi. Du côté des garçons, Arthur est le prénom le plus fréquent pour la deuxième année de suite, selon l’office de statistiques belge.

Avis aux amateurs d’originalité: Olivia et Arthur seront les prénoms à éviter pour les parents désirant se distinguer. En 2019, 651 bébés ont été appelés Olivia, soit près de 100 bambins de plus qu’en 2018. Emma est reléguée à la deuxième place, avec 563 bébés ayant reçu ce prénom, le plus populaire chez les filles depuis 2003. En troisième position se glisse Mila, suivie de Louise et Alice.

Athéna, Divine ou Miracle. Tels sont les prénoms les moins donnés aux nouveaux-nés de 2019. Jolie, Lovely et Mélodie n’ont été octroyés que cinq fois l’an dernier.

Arthur, Liam et Louis

Du côté des garçons, Arthur confirme sa popularité, restant le prénom masculin le plus donné l’an dernier (610 bébés). Liam (575 bambins) et Louis (549) complètent le podium, suivis de Noah et Adam. Les prénoms les moins courants ont été Zinedine, Rares, Priam, Olaf ou encore Jazz et Django.

Tous âges confondus, le prénom masculin le plus courant est Jean (68.298) et féminin Maria (121.316). Si les prénoms classiques restent très représentés, ils perdent du terrain, relève Statbel. Le top 10 chez les hommes a également changé, David gagnant une place au détriment d’André, et Thomas faisant une entrée fracassante, éjectant Paul.