Cette église a trouvé la solution pour récolter l’argent en respectant les gestes barrières

Une église a fait preuve d’ingéniosité pour continuer à faire la quête et récolter de l’argent auprès des fidèles. C’est une voiture téléguidée qui s’en occupe !

Le constat est le même aux quatre coins du monde. Après plusieurs mois de confinement et de messes et célébrations sans quêtes ni offrandes, certaines églises sont au bord du gouffre et manquent de liquidité.

Dans ce contexte difficile, une église catholique a trouvé une manière originale pour continuer à faire la quête auprès des fidèles. Dans une vidéo diffusée sur Tik Tok, on voit une voiture téléguidée sur lequel a été fixé un panier qui circule entre les allées du lieu du culte. Parfois tant bien que mal, les fidèles déposent quelques billets dans le panier.

On ignore dans quel pays cette séquence a été filmée et qui dirige cette voiture téléguidée.Mais cette vidéo et cette méthode pleine d’ingéniosité ont eu le mérite de faire sourire les internautes.