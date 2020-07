Un collaborateur de Kanye West affirme qu’il n’est déjà plus dans la course à la présidentielle

Un des 180 membres de l’équipe de campagne de Kanye West aurait déclaré que le rappeur est d’ores et déjà hors course. Le rappeur avait annoncé au début du moi de juillet son intention de se présenter aux élections présidentielles, mais ses espoirs d’être élu ont rapidement été minés par des sondages défavorables.

Juillet n’aura pas été de tout repos pour Kanye West, qui avait annoncé sa candidature à la présidentielle au début du mois. Il avait ensuite accordé une interview au magazine Forbes, dans laquelle il révélait avoir été testé positif au coronavirus. Mais quelques jours seulement après s’être déclaré candidat, le rappeur américain aurait déjà jeté l’éponge.

En effet, l’un de ses 180 collaborateurs, Steve Kramer, a annoncé qu’il était « out ». Cet expert avait été recruté par Kanye pour gérer sa campagne en Floride et en Caroline du Sud. « Je vous dirai ce que je sais une fois que tout aura été annulé. Je n’ai rien à dire de bon ou de mauvais sur Kanye. Chacun a ses raisons personnelles pour prendre des décisions. Être candidat à la présidentielle est sans doute l’une des choses les plus difficiles à envisager à ce niveau », a-t-il expliqué au New York Magazine.

Un début de campagne difficile

Ce pas en arrière de la part du mari de Kim Kardashian ne serait pas vraiment une surprise. En effet, il avait dépassé les dates limites d’inscriptions pour participer au scrutin dans 6 Etats américains. De plus, il ne récoltait que 2% des intentions de vote, d’après un sondage de Political Polls.

Dans son programme, Kanye West se présentait comme le « candidat de Dieu » et militait notamment pour l’instauration de lois antivaccins, anti-avortement et pour un retour de la prière à l’école. Il voulait s’inspirer du royaume de Wakanda pour gérer les Etats-Unis. Nombre de ses proches se sont ouvertement inquiétés de sa santé mentale, depuis l’annonce de sa candidature.