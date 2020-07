La conductrice qui avait tué un enfant de 16 mois évite la prison

En 2019, une conductrice avait tué une petite fille d’à peine an et demi sur un passage piéton. La sentence est tombée.

Les faits se sont déroulés en avril 2019 dans la petite ville de Carolina Beach, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Alors que le signal était vert, une mère de famille avec son fils, sa fille Cora âgée de 16 mois et sa maman traversaient sur un passage pour piétons. Mais un conductrice au volant d’un Jeep ne les a pas vus et a fauché la grand-mère et sa petite-fille.

« J’ai vu la Jeep arriver et j’ai juste eu le temps d’avancer et de tirer mon fils vers moi. J’ai senti la Jeep me frôler puis, j’ai regardé derrière moi et Cora et ma mère étaient à terre. Ensuite, Cora s’est mise à saigner », se souvient la maman. L’enfant n’a pas survécu au choc.

Le procès de la conductrice s’est tenu cette semaine. La femme de 39 ans a plaidé coupable d’avoir involontairement causé la mort de la petite fille. Finalement, elle s’est vue infliger une peine de 12 mois de prison avec sursis et de 150 heures de travaux d’intérêt général. Elle évite donc une peine de prison ferme.