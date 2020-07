Pairi Daiza élu meilleur zoo d’Europe pour la troisième fois consécutive

Pour la troisième année consécutive, Pairi Daiza a remporté le titre de «meilleur zoo d’Europe», annonce le parc animalier jeudi dans un communiqué. Le parc de Brugelette a reçu au total neuf trophées au Diamond ThemePark Awards, récompenses de l’industrie du divertissement.

Il n’est pas le seul parc belge à avoir brillé lors de ces «Oscars» du divertissement: Bellewaerde et Bobbejaanland annoncent également avoir été récompensés.

Bellewaerde se targue ainsi dans un communiqué d’avoir remporté, pour la cinquième année consécutive, le prix du parc avec le meilleur personnel.

Bobbejaanland se réjouit quant à lui d’avoir gagné trois awards: le meilleur événement de Belgique avec Yesterdayland, les meilleures montagnes russes de Belgique avec le Fury et enfin la médaille d’argent pour la meilleure nouveauté 2019 aussi avec le Fury, le triple launch coaster le plus haut et rapide du Benelux à en croire le parc d’attractions.

(FR) 🥇 Ce midi, @pairidaiza a reçu le titre de Meilleur Zoo d’Europe 2020 aux Diamond ThemePark Awards, les ‘oscars’ des Jardins animaliers et des parcs d’attraction. C’est la troisième année de suite que nous remportons ce titre prestigieux! pic.twitter.com/1Igi9C94m2 — Pairi Daiza (@pairidaiza) July 16, 2020

De nombreuses récompenses

Outre le meilleur zoo d’Europe, Pairi Daiza a été reconnu meilleur hôtel d’Europe, meilleur zoo de Belgique et des Pays-Bas, plus beau parc de Belgique, plus bel habitat animalier pour le temple des fleurs qui abrite des orangs-outans de Sumatra, plus belle naissance de Belgique et des Pays-Bas (pour la venue au monde des jumeaux pandas géants), meilleure présentation d’animaux pour la démonstration de vols de rapaces, meilleur restaurant et meilleurs réseaux sociaux de Belgique.