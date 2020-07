Photographe, il emménage dans une maison-appareil photo

Ravi Hongal est un photographe professionnel. Il pousse sa passion très loin: il vit dans une maison en forme d’appareil photo, et a appelé ses enfants Nikon et Canon.

Il est de ces personnes qui savent pousser leur passion jusqu’au bout. C’est le cas de ce photographe indien. Il vient de dépenser plus de 80.000 € pour se faire construire une maison en forme d’appareil photo. L’objectif de l’appareil constitue l’une des fenêtres de l’habitation, qui est également dotée d’un flash et d’une carte SD géante. Un faux négatif permet également de faire un peu d’ombre sur la façade.

Les trois enfants du photographe ne sortent pas indemne de cette passion. Ils répondent aux prénoms originaux de Nikon, Canon et Epson.

