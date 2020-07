PHOTO. Il découvre une araignée extrêmement venimeuse dans son paquet de bananes

Alors qu’il déballait ses courses en provenance d’un supermarché Tesco à Kidderminster, Geoff Greenwood, un père de famille, est tombé nez à nez avec une araignée. Un expert suspecte qu’il s’agisse d’une araignée-banane, qui se cache souvent dans les plantations et qui est particulièrement venimeuse.

Un père de deux enfants n’en est pas revenu lorsqu’il a découvert une araignée dans son paquet de bananes, alors qu’il déballait ses courses du supermarché Tesco, à Kidderminster, une petite ville située au Royaume-Uni. Geoff Greenwood a expliqué à Ladbible : « Nous l’avons remarquée quand nous étions en train de déballer les courses dans la cuisine. Nous pensons qu’elle était morte, elle semblait avoir été écrasée dans nos sacs de courses. »

Il ne s’agirait pas de n’importe quelle araignée, d’après un expert, qui juge qu’elle appartiendrait au genre « Phoneutria », réputée pour être particulièrement dangereuse. Celles-ci sont d’ailleurs parfois appelée araignées-bananes car elles ont pour habitude de se cacher dans les plantations de ce fruit. Leur venin peut tuer en moins de deux heures. « J’ai contacté Teso immédiatement et j’ai prévenu mes contacts sur les réseaux sociaux pour leur dire d’être vigilants. J’ai entendu que ça pouvait être une araignée venimeuse, donc je suis ravi de voir qu’elle était morte quand j’ai déballé le paquet.

'World's most venomous spider that kill a human in just two hours found in packet of Tesco bananas' 😱 https://t.co/KAkGHde2QC — The Sun (@TheSun) July 13, 2020

Les enfants traumatisés

« Malheureusement, cet épisode a traumatisé mes enfants et ils ne veulent plus manger de bananes désormais. Ils ont la phobie des araignées », poursuit le papa. La chaîne de magasin a, depuis, récupéré le produit pour identifier l’araignée et Geoff Greenwood est désormais dans l’attente des résultats.

Du côté de Tesco, on réagit en déplorant l’incident et en s’en excusant auprès des clients concernés : « Nous sommes désolés d’entendre ces plaintes de la part de nos clients. Des contrôles assez stricts sont mis en place pour s’assurer de la qualité de nos bananes. Nous les nettoyons et inspectons avant de les emballer donc nous investiguons désormais pour savoir comment cela a pu arriver. »