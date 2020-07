Booba clashe Angèle dans son nouveau titre

Ça ne s’arrange pas entre Booba et Angèle. Un an après s’en être pris à la chanteuse via les réseaux sociaux, il fait référence à la Bruxelloise dans un de ces titres, et pas pour en dire du bien.

Le dernier titre de Booba est sorti ce 14 juillet. Intitulé Dolce Vita, il affiche d’emblée une photo de George Floyd. On aurait donc pu penser que le titre serait consacré à la lutte contre les violences policières. Si le thème est abordé, ça n’est que rapidement. On y découvre en revanche une petite référence à Angèle et son titre Balance ton quoi. « Enlève tout, je m’en fous de la dentelle, balance ton misogyne à Angèle », lance-t-il dans le second couplet.

En 2019, Booba s’en était pris à la chanteuse sur Instagram. Il faisait alors part de sa déception que les rappeurs soient peu diffusés sur les radios généralistes, contrairement à Angèle, que l’on entendait alors un peu partout.

« Ouaiii!!! »

Celle-ci avait répondu d’un simple «Ouaiii!!!», avec deux drapeaux belges. C’est peu dire que Booba avait peu apprécié. «Ouaii quoi? Tu veux jouer?», avait-il lancé en réponse.

Cette nouvelle attaque contre Angèle ne vaut en tout cas pas que des félicitations au rappeur. Certains s’amusent même de le voir tacler une jeune chanteuse, une adversaire bien moins redoutable que les autres rappeurs auxquels il avait l’habitude de s’en prendre par le passé.