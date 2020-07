Elle surprend son mari avec une autre et bloque la circulation

Mauvaise surprise pour une Indienne alors qu’elle circulait en rue : elle est tombée sur son époux, dans un véhicule, avec une autre femme. Ce drame familial a eu des conséquences dans une large partie de Mumbai, alors que l’épouse trompé a totalement bloqué la circulation dans une rue hyper fréquentée.

Des travaux? Un accident? Une trop forte fréquentation? Non, une sombre histoire d’adultère. Les automobilistes qui circulaient dans une rue de Mumbai ont fait les frais de la vive colère d’une épouse trahie.

D’après The Times of India, l’incident a commencé lorsque l’homme, qui conduisait son véhicule avec une femme à l’intérieur, s’est engagé dans une rue fréquentée du centre-ville. Il était suivi de son épouse, elle aussi dans son véhicule. Elle l’a alors doublé, et coincé avec sa voiture. S’en est suivi une vive altercation, a coups de chaussures contre la vitre de la voiture et de cris.

VIDEO: Spat between couple brings Peddar Road traffic to a halt #MumbaiTraffic #peddarroad Read full story here: https://t.co/S1QqCeW7vJ pic.twitter.com/jz36HJpL1C — TOI Mumbai (@TOIMumbai) July 12, 2020

La police a finalement dû intervenir. Sur une vidéo filmée par un voisin, on peut voir la jeune femme hurler sur son époux et sa maitresse. Il faut tous les efforts de la police afin de ramener un peu de calme et débloquer la situation pour les autres automobilistes.

Selon le témoin de la scène, le mari a fini par descendre de sa voiture. Il a alors reçu des coups de pied de la part de son épouse. Celle-ci a finalement écopé d’une amende pour entrave à la circulation. Ni elle ni son époux n’ont déposé plainte et règleront ce différent dans un cadre privé.