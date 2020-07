VIDEO. Un dauphin en route pour la liberté après une vie de captivité dans une piscine

Près de 3.000 dauphins vivent en captivité à travers le monde, dans plus de 300 centres de divertissements. Sur l’île de Bali, un dauphin se prépare à retrouver son habitat naturel, après avoir longtemps vécu dans la piscine d’un hôtel pour amuser les touristes.

Réintroduire un dauphin habitué à la captivité dans son milieu naturel n’a rien de simple. Il faut le réhabituer une eau non chlorée, à chasser… C’est la mission que s’est fixée Dolphin Project. L’association s’occupe notamment de Rambo, un dauphin qui a passé les deux tiers de sa vie en captivité. «Il a passé beaucoup de temps dans un hôtel pour divertir les vacanciers», explique l’organisation.

Il se trouve désormais dans un centre de transition géré par Dolphin Project avec l’aide du gouvernement indonésien. Il y réapprend les bases de la vie sauvage, en attendant de connaitre un nouveau départ.

