Pas de deuxième vague cet été en Belgique, estime un médecin de l’UZ Leuven

Alors que le virologue Marc Van Ranst invite les Belges « à ne pas s’endormir », un médecin de l’UZ Leuven tient un discours plus rassurant et estime qu’il ne devrait pas y avoir de seconde vague cet été en Belgique.

Ce lundi matin, le virologue Marc Van Ranst a indiqué que les chiffres des nouvelles infections au Covid-19 allaient dans la mauvaise direction depuis quelques jours. « A chaque fois, on peut dire que ce n’est pas si grave. Mais en additionnant tout cela, on voit que cela augmente. (…) Nous ne pouvons pas nous endormir car cela va dans la mauvaise direction. Une plus grande attention est plus que nécessaire! », a estimé l’expert en invitant les Belges à « ne pas s’endormir ».

Des foyers locaux

Dans le même temps, Geert Meyfroidt, médecin aux soins intensifs de l’UZ Leuven, a tenu un discours plus rassurant. « Ce sont des fluctuations que nous avons vues venir. Nous sommes sur un plateau depuis un certain temps. Je m’attends à ce que les chiffres fluctuent autour de ce plateau tout l’été », a-t-il déclaré. Il a précisé que l’apparition de foyers locaux reste tout à fait possible à l’étranger comme chez nous. Le médecin estime d’ailleurs que c’est ce qui se passe actuellement en Belgique avec 85 nouveaux cas de derniers jours qui proviennent d’Anvers.

Une situation sous contrôle dans les hôpitaux

Enfin, Geert Meyfroidt pense et espère que la situation va rester sous contrôle cet été dans les hôpitaux belges. « Les personnes infectées qui ont la vingtaine ne se retrouveront probablement pas à l’hôpital si elles n’ont aucun autre problème de santé. Quant aux personnes qui sont dans la cinquantaine, il y en aura peut-être quelques-unes », a-t-il déclaré. Le médecin insiste cependant sur le fait que la population doit continuer à porter un masque et à respecter les gestes barrières.