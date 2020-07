Burger King propose un «Whopper» venant de vaches moins polluantes

Pour protéger l’environnement, Burger King s’est donné une nouvelle mission: limiter le méthane rejeté par les pets et rots des vaches fournissant la viande de ses célèbres sandwiches «Whopper», en ajustant leur régime alimentaire.

Selon des tests préliminaires, ajouter 100 grammes de feuilles de citronnelle à l’alimentation habituelle des ruminants à la fin de leur existence les aide à mieux digérer. Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont modifié le régime de vaches pendant les quatre derniers mois de leur vie et celles ayant bénéficié de cette expérience ont, sur les trois à quatre derniers mois, rejeté 33% en moins de méthane, un gaz participant à l’effet de serre, que leurs consoeurs n’ayant pas changé de nourriture.

cow farts & burps are no laughing matter. they release methane, contributing to climate change. that’s why we’re working to change our cows’ diet by adding lemongrass to reduce their emissions by approximately 33%. learn about our ongoing study: https://t.co/kPCXpjfbGL #CowsMenu pic.twitter.com/DnmF8gVVL0

— Burger King (@BurgerKing) July 14, 2020