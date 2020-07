11 personnes hospitalisées après avoir allumé un barbecue à l’intérieur

Allumer un barbecue à l’intérieur d’une maison ou d’un appartement, c’est ce qu’on appelle une très mauvaise idée, qui tue des gens chaque année.

La saison des barbecues bat actuellement son plein chez nous. Ce week-end, les températures devraient dépasser la barre des 25°C et de nombreux belges se retrouveront derrière en barbecue, dans un jardin ou sur une terrasse.

Sept personnes dont cinq enfants dans un état critique

En Australie, où c’est actuellement l’hiver, les conditions météo sont un peu moins propices à ce genre de repas. En Tasmanie, un groupe d’amis qui avait vraiment très envie de viande grillée a ainsi décidé d’allumer un barbecue à l’intérieur d’une maison…

Les secours ont été appelés à 2h30 du matin et ont découvert onze personnes sévèrement intoxiquées au monoxyde de carbone. Elles ont été hospitalisées. Parmi elles, deux adultes et cinq enfants âgés ayant entre deux mois et 17 ans sont toujours dans un état critique.

Les recommandations du centre antipoisons

Ce genre d’incidents n’est malheureusement pas rare. Le centre belge antipoisons rappelle sur son site de ne jamais installer un barbecue à l’intérieur, même dans un garage par temps de pluie : « Un barbecue installé à l’intérieur va non seulement consommer l’oxygène de la pièce mais va également y dégager des fumées chargées en CO. Le niveau d’oxygène va baisser rapidement et le CO va s’accumuler dans l’air ».