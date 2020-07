Quelle somme touche un testeur de vaccin contre le Covid-19 ?

Depuis le début du mois de juillet, de nombreux candidats passent des tests médicaux à l’hôpital universitaire de Gand afin de devenir testeurs d’un vaccin contre le Covid-19.

Parmi ces candidats, Glenn espère pouvoir remplir les conditions et ainsi toucher la somme de 1.000 euros. « Les testeurs ne doivent suivre aucun traitement médicamenteux. Ils doivent être en très bonne santé et il est très important qu’ils ne soient pas non plus allergiques. Par exemple, le rhume des foins n’est certainement pas accepté. Les candidats doivent aussi être âgés entre 18 et 60 ans », explique Fien De Boever, coordinatrice au centre de vaccination de l’UZ Gand, à RTL Info.

Pas de risque de contagion

Pour le moment, 164 personnes sont candidates mais le nombre de 1.000 aspirants devrait être atteint d’ici un an. “C’est une histoire que je raconterai à mes petits-enfants”, indique Glenn. Les candidats sélectionnés doivent s’attendre à quelques effets secondaires, mais très rares. Et il n’y a aucun risque de contagion car il n’y a pas de particules virales dans le vaccin.