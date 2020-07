Les chiffres vont « dans la mauvaise direction », met en garde le virologue Marc Van Ranst

Les chiffres des nouvelles infections au Covid-19 vont dans la mauvaise direction depuis quelques jours, a commenté lundi le virologue Marc Van Ranst, invitant les Belges « à ne pas s’endormir ».

« La moyenne hebdomadaire augmente progressivement depuis maintenant cinq jours pour atteindre 90 nouveaux cas de Covid-19 quotidiens. Ces derniers jours, il y a eu à chaque fois plus de 130 nouveaux cas », constate M. Van Ranst dans un tweet.

Het weekgemiddelde stijgt nu al 5 dagen in kleine stapjes tot 90 nieuwe Covid19 gevallen per dag. Echter, de laatste dagen komen er telkens >130 nieuwe gevallen bij. We mogen niet in slaap gewiegd worden, want dit gaat de verkeerde richting uit. Meer aandacht is broodnodig!

— Marc Van Ranst (@vanranstmarc) July 13, 2020