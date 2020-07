Il installe une barrière électrique dans son bar pour faire respecter les distances sociales

Le propriétaire d’un pub en Angleterre en a eu assez que ses client ne respectent pas les distances sociales. Pour protéger ses employés, il a installé une barrière électrique devant le comptoir.

Il fallait oser ! Le propriétaire du pub «The Star Inn», dans la ville de St Just en Cornouailles, a installé une barrière électrique juste devant le comptoir afin que les clients respectent les mesures de distanciation sociale lorsqu’ils commandent un verre, rapporte le média local Cornwall Live.

#SocialDistancing at it best in Star Inn #StJust #Cornwall a real electric bar, many’s a sheep running around the roads tonight, only a #McFadden would think of this … #Cornish #StaySafe pic.twitter.com/JsbE2d6jzy

— Alan Dwan (@Alan_J_Dwan) July 11, 2020