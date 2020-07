Les stars hollywoodiennes partent à l’assaut du livre audio

Alors que le marché de l’audiolivre est en pleine expansion, de nombreux acteurs de cinéma choisissent de prêter leurs célèbres voix aux adaptations audio de grandes oeuvres littéraires.

Selon les prédictions de Deloitte, le marché mondial de l’audiobook générera 3,5 milliards de dollars en 2020. Les éditeurs sont enclins à dépenser des sommes folles pour attirer des narrateurs de renom tels que Stephen Fry, Emma Thompson, Reese Witherspoon ou Tom Hanks.

Michelle Obama a elle-même collaboré avec Audible d’Amazon pour l’adaptation audio de son best-seller « Devenir » (« Becoming »). L’audiolivre de 19 heures a remporté le prix du Best Spoken Word Album aux Grammy Awards 2020.

Alors que toutes les formes de récits audio connaissent un succès grandissant, les éditeurs de livres audio montent des productions ambitieuses avec casting des stars et ambiances sonores très travaillées pour séduire leurs auditeurs.

Des stars recrutées

Penguin Random House Audio a par exemple, fait appel à un nombre record de 166 narrateurs pour l’adaptation de « Lincoln au Bardo » (« Lincoln in the Bardo »), qui a valu à George Saunders le Booker Prize. Parmi eux figurent notamment Ben Stiller, Don Cheadle, Rainn Wilson, Julianne Moore, Megan Mullally, David Sedaris, Keegan-Michael Key et Nick Offerman.

« J’adore l’idée d’un casting d’acteurs et de non-acteurs. Nous avons pu simuler cette notion de ‘J’entends chanter l’Amérique' », explique Saunders, qui fait lui-même partie des narrateurs de l’histoire.

Plus récemment, Audible a recruté l’écrivain britannique Dirk Maggs pour diriger la première adaptation audio du chef-d’oeuvre de Neil Gaiman « The Sandman ». Là encore, le célèbre auteur fera partie des narrateurs choisis. Le compositeur oscarisé James Hannigan participe également à cette série audio en plusieurs parties, dont la première sera disponible le 15 juillet.

« Il y a presque 30 ans, Dirk Maggs s’était rapproché de DC pour adapter « The Sandman » au format audio. Le projet n’a pas abouti (mais il m’a permis de rencontrer Dirk) et je suis ravi de cela, parce que nous sommes aujourd’hui à l’âge d’or du drama audio. De plus, Dirk et moi sommes aujourd’hui bien meilleurs dans nos domaines respectifs », déclare Gaiman.

Créations originales

Si les créateurs d’audiolivres se tournent souvent vers l’adaptation de grands classiques, certains misent sur des créations originales pour séduire un nouveau public.

Les auteurs James Patterson, James Taylor, R.L. Stine, Meghan McCain et Phillip Pullman ont tous rédigé des oeuvres originales pour Audible ces dernières années.

« J’ai particulièrement hâte d’imaginer des récits spécialement pour l’écoute — le bruissement d’un pneu, la voix rocailleuse d’un personnage malfaisant, l’air de triomphe dans la voix d’un détective qui dévoilerait ses conclusions — le tout interprété par d’éminents talents. Le public se presse dans les arènes de l’audio et j’ai hâte d’explorer ce medium et d’innover », explique Patterson au sujet de ses nouveaux projets pour Audible Original.