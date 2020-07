Twitter suspend le compte de Schild & Vrienden

Le compte Twitter de l’organisation d’étudiants d’extrême-droite Schild en Vrienden a été suspendu, en même temps que ceux de près de 70 organisations et individus similaires. Dans une déclaration à NBC News, le réseau explique avoir agi de la sorte face à ces comptes de nationalistes blancs parce qu’ils «violaient la politique sur l’extrémisme violent».

Pour Dries Van Langenhove, député pour le Vlaams Belang et fondateur de ce groupuscule, il s’agit d’une tentative de faire taire «toute personne ayant une opinion critique à l’égard de l’immigration». Son propre compte Twitter est par contre toujours actif.

Celui de Schild & Vrienden a donc été suspendu car il enfreint les règles du réseau social, qui stipulent notamment que ses utilisateurs ne peuvent pas menacer de terrorisme ou d’extrémisme violent, ni les promouvoir. On ignore encore quels tweets postés par l’organisation d’extrême droite sont à la base de la suspension du compte.

Vandaag is het Schild & Vrienden, morgen is het aan de volgende, tot iedereen met een migratiekritische mening het zwijgen is opgelegd. Steun ons in de opstart van eigen, ongecensureerde media: BE08 1030 5884 4413 en schrijf in op de nieuwsbrief via https://t.co/0oH14YEPef https://t.co/7N65sKYjwP

