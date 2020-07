Une énorme fresque « Black Lives Matter » peinte devant la Trump Tower

Des employés de la ville de New York, accompagnés par leur maire, ont peint une fresque sur laquelle on peut lire « Black Lives Matter » devant la Trump Tower.

Ce jeudi, plusieurs ouvriers communaux de la ville de New York se sont réunis devant la Trump Tower pour peindre le slogan « Black Lives Matter ». Un énorme tag qui a été autorisé au début du mois par Bill de Blasio, le maire de la ville, comme le rapporte CNN. Ce dernier a d’ailleurs participé en partie à la création de la fresque.

« Le président Trump dit que nous dégradons la Fifth Avenue. Laissez-moi vous dire une chose: nous ne dégradons rien. Nous libérons la Fifth Avenue, nous élevons la Fifth Avenue », a-t-il déclaré en réponse à Trump qui n’a pas hésité à s’en prendre à l’initiative.

Our city isn’t just painting the words on Fifth Avenue. We’re committed to the meaning of the message. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/VE6MT80qDI

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 9, 2020