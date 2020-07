Un couple de femmes tombe enceinte grâce à un kit acheté 80 € en ligne

Un couple de Canadiennes a donné naissance à leur premier enfant en utilisant un kit acheté pour 80€ sur le net.

Elles s’appellent Cathy et Clarisse Tremblay et habitent à Montréal, au Canada. En couple et mariées depuis plusieurs années, les deux femmes ont décidé qu’il était temps pour leur famille de s’agrandir en accueillant un enfant. Problème, les mères porteuses sont interdites au Québec et passer par une clinique de fertilité coûte cher (entre 10.000 et 22.000€).

C’est pour cela que le couple s’est retourné vers une entreprise, Mosie baby, qui vend sur le net des kits pour tomber enceinte. Dans ces kits se trouvent une seringue pour l’insémination ainsi qu’un petit récipient pour recueillir le sperme d’un donneur. « Un ami gay nous a dit qu’il nous donnerait son sperme, ce qui a rendu tout cela encore moins cher », explique Cathy à Metro UK.

« Une incroyable surprise »

Et alors que les femmes n’avaient pas grand espoir, Cathy est bel et bien tombée enceinte ! Amaya, leur petite fille, est même née en juillet 2019. « J’étais choquée lorsque j’ai vu que cela avait fonctionné », poursuit Cathy. « C’était une incroyable surprise. Ce kit était vraiment un don de dieu pour changer nos vies ».

Un an après la naissance d’Amaya, la famille devrait encore s’agrandir. Cette fois, c’est Clarisse qui devrait porter l’enfant. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, les deux femmes ont décidé de réutiliser leur « kit miracle ». « C’est génial d’avoir un enfant. Cela n’a pas toujours été facile de devenir parent, mais c’est tout ce dont nous avons toujours rêvé. Nous nous sentons très chanceuses », conclut Clarisse.