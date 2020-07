Le patron de Twitter donne 3 millions de dollars pour tester le revenu universel

Le patron de Twitter Jack Dorsey va donner trois millions de dollars pour permettre aux maires de plusieurs villes des Etats-Unis d’expérimenter la mise en place d’un revenu universel, a-t-il annoncé dans un tweet.

La somme sera donnée à une association, Mayors for a guaranteed income (Maires pour un revenu universel), tout juste créée, et qui regroupe les maires de 16 villes du pays militant en faveur de l’instauration d’un revenu universel.

«Il s’agit d’un outil permettant de combler l’écart de richesse et de revenu, de niveler les inégalités systémiques liées à la couleur de peau ou au sexe, et de créer une sécurité économique pour les familles», a commenté dans un tweet publié jeudi soir le patron de Twitter, dont la fortune est estimée à 7,3 milliards de dollars par le magazine Forbes.

$3M to @MichaelDTubbs and @mayorsforagi for #guaranteedincome programs in cities across the country. This is one tool to close the wealth and income gap, level systemic race and gender inequalities, and create economic security for families. #UBIhttps://t.co/1APG505xZH

— jack (@jack) July 9, 2020