Le cadeau érotique de Gwyneth Paltrow à son fils de 14 ans scandalise les internautes

Sur son site Goop, Gwyneth Paltrow a posté une liste d’objets qui lui ont permis de passer le confinement. Parmi ceux-ci, un a particulièrement marqué les internautes.

Depuis plusieurs mois, voire années, Gwyneth Paltrow fait plus parler d’elle pour sa vie privée que pour ses rôles au cinéma. Dernier exemple en date? Celui du cadeau, un puzzle érotique, qu’elle a offert à son fils durant le confinement.

Comme elle l’explique sur son site, l’actrice de 47 ans a offert un puzzle représentant une trentaine de seins de formes et de couleurs différentes à son fils de 14 ans, Moses. Le puzzle, coûtant 40 $, a été créé par une illustratrice venant de Brooklyn.

Quoi qu’il en soit, il a provoqué la colère de nombreux internautes qui estiment que ce genre de cadeau ne doit pas être offert à un enfant de 14 ans. « C’est extrêmement inapproprié. Ses compétences parentales sont très discutables. C’est tellement triste pour ses deux enfants », déplore notamment une internaute.

