Vers davantage de smartphones à écran pliable à clapet, mais pour quels usages ?

Plusieurs médias américains se font le relais de brevets déposés par le constructeur chinois Huawei laissant entendre qu’il pourrait prochainement lancer un smartphone à clapet doté d’un écran pliable. Il s’inscrirait ainsi dans une tendance inaugurée par Motorola avec le Razr ou Samsung avec le Galaxy Z Flip.

Il ne s’agit pas à proprement parlé d’une surprise, Huawei ayant été précurseur en matière d’écran pliable avec son Mate X, sorti au printemps 2019, suivi depuis du Mate Xs. L’idée serait cette fois-ci d’opter pour un modèle à clapet, plus compact et pratique à utiliser. Même s’il s’agit d’un marché de niche, avec des terminaux vendus plus de 1.500 €, Motorola et Samsung se sont déjà engouffrés dans la brèche début 2020.

L’avantage d’un modèle dit à clapet, outre la nostalgie qu’il engendre chez ceux qui en possédaient un au début des années 2000, est la possibilité d’utiliser son smartphone dans n’importe quelle position. Sa charnière, pensée pour se maintenir ouverte, favorise par exemple la prise de selfie (seul ou en groupe) mais aussi l’enregistrement vidéo puisqu’il devient ici possible de se filmer tout en gardant les mains libres. Idem pour les vidéoconférences où l’appareil peut être posé sur la table tandis que l’on vaque à d’autres occupations.

Here’s the first look at Huawei’s clamshell foldable phone design, appeared in a patent https://t.co/4RTX47YYPG pic.twitter.com/pXjvsq5Op4 — Zona HarmonyOS (@ZHarmonyos) July 7, 2020

Autre avantage de ce type d’appareil, son format s’adapte parfaitement au multitâche. Cela signifie que les utilisateurs peuvent par exemple regarder une vidéo sur la partie haute de l’écran tout en prenant des notes sur la partie inférieure, ou inversement. Reste à savoir si ces brevets, déposés auprès de la CNIPA (China National Intellectual Property Administration) aboutiront à un modèle bien réel.