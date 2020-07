Une nonagénaire poignardée à mort à coups de fourche

Deux femmes ont été agressées dans leur domicile par un individu connu par la police pour avoir des problèmes mentaux.

Myrtis Jackson, une Américaine de 96 ans, a perdu la vie mardi après avoir été poignardée à plusieurs reprises à coups de fourche dans sa maison de Chicago. Une autre femme non identifiée et âgée de 57 ans a également été touchée à plusieurs reprises. Cette dernière n’a cependant pas perdu la vie et se trouve toujours à l’hôpital.

D’après CBS Chicago, l’agresseur serait un homme de 41 ans avec des troubles mentaux. Il a également été blessé pendant l’attaque et est actuellement interrogé par les forces de l’ordre. On ne connaît pas encore son mobile, ni s’il connaissait déjà la victime avant l’agression.

Myrtis Jackson was 96 & stabbed to death today by a 41-year old man w/ a “history of mental illness” according to CPD.

45 mins later & just seven miles away a 23-month old boy was killed after being hit multiple times by someone with mental illness.

Both treated as “domestic”. pic.twitter.com/xj4JlhwITs

— Chris Tye (@TVTye) July 7, 2020