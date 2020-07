Une actrice de « Glee » disparaît après avoir fait du bateau en Californie

L’actrice américaine Naya Rivera, surtout connue pour son rôle dans la série télévisée « Glee », a disparu après avoir pris du bateau sur le lac Piru, en Californie, ont indiqué les autorités mercredi soir.

« La personne disparue au lac Piru a été identifiée comme étant Naya Rivera, 33 ans, de Los Angeles », a tweeté le département du shérif du comté de Ventura. Les médias locaux ont rapporté que Naya Rivera avait loué un bateau avec son fils de 4 ans. Ce dernier a été retrouvé plus tard, indemne et seul dans le bateau, a rapporté CBS Los Angeles.

Il a expliqué aux enquêteurs que sa mère n’est jamais revenue après être allé nager. Les autorités avaient lancé une opération de recherche et de sauvetage pour un cas de « possible victime de noyade », mais sans encore parvenir à retrouver Naya Rivera. « L’opération de recherche et de sauvetage se poursuivra aux premières lueurs du jour », a encore tweeté le shérif du comté de Ventura.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020