Une mère étrangle son fils qui abuse des jeux sur son téléphone

Une mère de famille brésilienne a étranglé son fils. Elle ne supportait plus de le voir jouer sur son smartphone toute la nuit.

Alexandra D., une jeune mère de famille séparée du père de ses enfants, ne supportait plus les abus de son fils de 11 ans avec son téléphone. Elle l’a étranglé avec une corde à linge. La situation étonne les proches de la famille, qui n’ont pas vu venir le drame. Quelques semaines plus tôt, le petit Rafael avait enregistré un poème pour sa mère. On l’entendait lui dire à quel point il l’aimait et la remercier de veiller sur lui.

La maman a été accusée du meurtre de son fils par la police après plusieurs jours de recherches infructueuses. Celle-ci a d’abord tenté de détourner l’attention des policiers, rapporte le Daily Mail, en affirmant que son petit avait fugué après s’être fait disputer. Les recherches, appuyées par des chiens renifleurs, ne donnant rien, la police a poussé ses investigations. Le corps de l’enfant a finalement été retrouvé dans une boite en carton cachée chez des voisins, après que la maman a avoué les faits.