Johnny Depp attaque avec virulence son ex au tribunal, une « calculatrice sociopathe »

Le procès qui oppose Johnny Depp à son ex Amber Heard ainsi que le journal « The Sun » a démarré hier au tribunal de Londres. L’acteur, qui est accusé de violence conjugale, s’est exprimé à la barre et s’en est pris à son ex faisant de nombreuses révélations et ne cessant jamais de clamer son innocence.

Johnny Depp et Amber Heard, c’est un mariage qui aura durée entre 2015 et 2017, et qui s’est fini de la pire des manières. Ce mardi, le procès qui concerne les deux exs s’est ouvert, et a connu une première journée particulièrement agitée. Durant celle-ci, l’acteur de « Pirate des Caraïbes » a été particulièrement avare en ce qui concerne Amber Heard.

A l’origine, celle-ci lui reprochait de l’avoir frappée, ce que le quotidien britannique The Sun avait repris en 2018, estimant que Johnny Depp était un cogneur de femmes. C’est pour cette raison qu’une action en justice a démarré entre les deux parties, pour diffamation. Dans la Haute Cour de justice de Londres, l’acteur a donc notamment affirmé que la jeune femme aurait déféqué dans leur lit, justifiant cela comme une « blague inoffensive ».

JOHNNY DEPP JUST ARRIVED IN HIGH COURT OF LONDON pic.twitter.com/JxtMTLS7BQ — 𝐜𝐚𝐫𝐩𝐞 𝐝𝐢𝐞𝐦 ☆∴。 (@YouDidNotExist) July 8, 2020

Un buzz pour faire décoller sa carrière?

Elle aurait par ailleurs profité de la notoriété du Britannique pour que sa carrière fasse un bond en avant. « Je suis maintenant convaincu qu’elle est venue dans ma vie pour me prendre tout ce qui en valait la peine, puis détruire ce qui restait », a expliqué Johnny Depp devant la Cour.

« Elle m’a bombardé de ce qui semblait être de l’amour. Ce n’est que bien plus tard que j’ai compris qu’elle avait un agenda, à savoir se marier avec moi afin de progresser dans sa propre carrière », poursuit la star. « Par exemple, à l’époque, elle m’a dit à plusieurs reprises combien elle admirait mes films, cependant, plus tard dans notre relation, elle a admis qu’elle n’avait jamais vu aucun de mes films. » Parmi les qualificatifs employés par l’acteur, on retrouve les termes « calculatrice », « sociopathe », « narcissique » et « complètement malhonnête sur le plan émotionnel »…

Pas le monstre décrit

En outre, l’avocat de Johnny Depp, David Sherborne, a ajouté: « Les allégations de Mme Heard sont des mensonges. Le plaignant n’a pas été violent envers elle, c’est elle qui l’était envers lui. » L’acteur a fini par clamer qu’il n’était pas le monstre qu’Amber Heard décrivait. « Elle me criait dessus, je lui criais dessus, c’est ça qu’elle appelait le monstre. Ce n’était pas Dr Jekyll et Mr Hyde. Je n’étais pas le monstre », a-t-il conclu.