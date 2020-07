VIDEO. Un éleveur transporte un taureau dans sa décapotable

Transporter un taureau sur la banquette arrière de sa décapotable, c’est possible. Un automobiliste a eu la surprise d’assister à cette scène sur une route du sud de la France.

La Camargue, dans le sud de la France, est la région par excellence de l’élevage de taureaux. On y en voit souvent dans les champs, parfois dans des camions de transports, et, plus rarement, à l’arrière d’une décapotable!

La vidéo publiée par un internaute et montrant un taureau de la sorte a suscité des interrogations. Etait-ce un vrai taureau, ou une reproduction mécanique? Selon le Midi Libre, il s’agirait d’un véritable animal. Son propriétaire a expliqué avoir agi de la sorte après avoir retrouvé son animal échappé de son enclos. Il a ramené le prénommé Bambino dans son véhicule, sous le regard étonné des automobilistes.

«Il a un comportement de chien»

« Quand sa mère l’a abandonné, on l’a récupéré », raconte l’éleveur. « On l’a élevé au biberon. Il a passé tout l’hiver dans la maison, à côté de la cheminée, avec les chiens. Il a été élevé avec les chiens. Et quand les beaux jours sont arrivés, nous l’avons mis au pré, avec les veaux de son âge. Vu qu’il a été élevé avec les chiens, il n’a pas de raison de faire autrement, il a un comportement de chien. Quand on l’appelle, il vient. Il est très près de l’homme. »

Après avoir retrouvé l’animal, « je ne savais pas où le mettre, ni quoi en faire, je n’avais pas de camion sur place », reprend l’éleveur. Il l’a donc fait monter sur le siège arrière. « Je me suis dit il est brave, ça ne risque rien. »