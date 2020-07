Harcelé après Koh-Lanta, il demande qu’on le laisse tranquille

En s’engageant dans Koh-Lanta, Sam savait qu’il devrait affronter des défis physiques, apprendre à se débrouiller en pleine nature… Il ne s’attendait toutefois pas à être victime de sa soudaine notoriété.

Sam, un jeune ébéniste, a participé pour la première fois à Koh-Lanta en 2018. Malheureusement pour lui, la diffusion de la saison a été annulée après que des accusations de harcèlement sexuel sur le tournage aient visé l’un des candidats. La production a néanmoins proposé à Sam de participer à nouveau lors de l’édition suivante.

Le candidat de 21 ans s’est confié sur cette expérience dans les Dernières Nouvelles d’Alsace. Celui qui est normalement un garçon au tempérament discret a été surpris par sa soudaine célébrité. «Des gens ont réussi à trouver mon adresse, et ils m’envoient plein de courrier, me félicitent, me demandent des photos dédicacées», raconte-t-il. «La boîte aux lettres de mes parents déborde, on a dû couper la ligne de téléphone fixe…» Il a découvert que la notoriété n’a pas que du bon. «On me reconnait quand je fais mes courses, même quand je porte un masque. Aujourd’hui, j’aimerais qu’on me laisse tranquille et qu’on m’oublie un peu. Tout ce que je veux, c’est reprendre ma vie normalement.»

Sam a un message pour vous.

Il en appelle au calme et demande d’accepter, tout comme lui, les règles du jeu, car #KohLanta est bel et bien un jeu, et de respecter chaque aventurier. pic.twitter.com/L9U4Nbu4zD — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) April 27, 2020

Il espère revenir rapidement à sa vie d’avant et se concentrer sur ce qui lui plait vraiment : le sport, et les techniques de survie en milieu difficile. Il profite de cette interview pour expliquer comment il s’est préparé. « J’ai toujours regardé. Quand j’ai décidé de m’inscrire, je n’en ai parlé à personne, et je me suis préparé. J’ai beaucoup couru en forêt, je me suis renseigné sur les bases de la survie », explique-t-il. Voilà un conseil qui pourra servir aux futurs candidats.

Pour Sam, la vie pourrait bientôt prendre un nouveau tournant : il envisage de s’engager dans l’armée.