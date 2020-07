Télétravail : Voici à quoi pourrait ressembler un télétravailleur en 2045

Alors que le télétravail se généralise depuis le début de la crise sanitaire, un entreprise a créé un modèle représentant à quoi pourrait ressembler un télétravailleur dans 25 ans s’il ne modifie pas ses habitudes.

Durant la pandémie de Covid-19, de nombreux employés ont été contraints de travailler à domicile. Ce mode de travail a séduit de nombreuses personnes. En mai dernier, une enquête réalisée par eBloom révélait que jusqu’à 94% des personnes qui ont découvert le télétravail lors du confinement étaient prêtes à le pratiquer à l’avenir.

Voici Susan

Mais le travail à domicile n’a pas que des bons côtés. Ainsi, l’entreprise de recrutement DirectlyApply a créé et dévoilé une représentation visuelle du travailleur à distance dans 25 ans. Le résultat est une femme fictive qui s’appelle Susan et il fait froid dans le dos !

Le télétravail réduit les interactions sociales et entraîne généralement une diminution de l’activité physique. Le fait de passer des heures scotché à un ordinateur portable peut aussi avoir un impact considérable sur le bien-être physique et social.

Un modèle du télétravailleur du futur ?

Susan est donc la représentation que ce à quoi pourrait ressembler le télétravailleur du futur, d’ici 2045, si les entreprises ne s’adaptent pas mieux. Susan a les yeux fatigués, sec et enflammés. Son cou et son dos ont été déformés à cause de sa posture devant son écran d’ordinateur. Ses mains et ses poignets sont aussi affectés et enflammés. À force de rester chez elle, son corps ne reçoit plus assez de vitamines D. Susan perd ses cheveux et sa teint est pâle. Enfin, elle est en surpoids à cause du télétravail.

L’objectif de cette représentation, qui n’est pas très glorieuse, du télétravailleur du futur est que les entreprises comme les travailleurs s’adaptent et changent leurs habitudes quand ils travaillent depuis leur domicile, notamment en mangeant mieux, en faisant de l’exercice et en collaborant davantage avec les autres employés de l’entreprise.