PHOTOS. Une chauve-souris « à taille humaine » aux Philippines

Une photo postée sur Twitter enflamme le web. On y voit en effet une chauve-souris « à taille humaine » se reposer sous un auvent, selon Metro UK qui explique que cette photo est « vraie ».

Il s’agirait en effet d’un renard volant des Philippines ou roussette à couronne dorée. Une photo de ce spécimen a été postée par un internaute qui a ajouté: « Vous vous souvenez quand je vous ai dit que les Philippines avaient des chauves-souris à taille humaine? Oui, c’est de cela dont je parlais. »

Toutefois, dire que cette espèce peut atteindre une taille humaine n’est pas totalement vrai. Lorsqu’elle déploie ses ailes, cette chauve-souris peut en effet avoir une envergure de 1,60 m, mais sa hauteur ne dépasse guère plus de 30 cm.

Si la photo est réelle, c’est surtout la perspective qui permet de voir cet animal plus grand qu’il n’est en réalité.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC

— Alex☔ (@AlexJoestar622) June 24, 2020