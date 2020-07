La femme du chauffeur de bus agressé à Bayonne exprime sa colère: « C’est un meurtre prémédité »

La femme du chauffeur de bus agressé dimanche à Bayonne a confié sa colère dans une interview pour RTL. On y apprend notamment qu’elle a « envie de tout casser ».

Nous vous en parlions ce lundi. Un chauffeur de bus de Bayonne se trouve actuellement en état de mort cérébrale après avoir été agressé par plusieurs personnes dimanche à un arrêt. La raison? Il avait refusé d’admettre des usagers sans titre de transport ni masque.

Une agression gratuite donc, qui a provoqué la colère de Véronique, l’épouse du chauffeur qui se trouve aujourd’hui entre la vie et la mort « On nous l’a enlevé, on n’a rien demandé, il a été travailler et il a trouvé la mort. On ne peut pas enlever la vie de quelqu’un pour un ticket de transport », déplore celle « qui ne reconnaît plus son mari ».

Des gardes à vue prolongées

Dans la même interview, Véronique accuse les agresseurs de « meurtre prémédité ». Selon elle, ces personnes « ont réfléchi entre 14h et 19h avant de revenir taper mon époux ».

Ce mardi, on apprenait également que les gardes à vue de quatre hommes suspectés d’être impliqués dans l’agression du chauffeur avaient été prolongées. La garde à vue d’un cinquième suspect, un homme de 34 ans arrêté dimanche soir peu après l’agression, doit se terminer dans la journée.

Comme ils l’avaient annoncé lundi en exerçant leur droit de retrait, les conducteurs de bus du réseau Chronoplus n’ont pas repris le travail mardi matin et la circulation des bus de l’agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) est toujours fortement perturbée. Ils ne comptent pas reprendre le volant avant les obsèques de leur collègue.