Les plus vieux jumeaux siamois du monde meurent à 68 ans

68 ans après leur naissance, les plus vieux jumeaux siamois du monde ont perdu la vie.

Le 28 octobre 1951, Ronnie et Donnie Galyon, des jumeaux siamois, naissaient attachés par l’abdomen. En 2014, le jour de leur 63ème anniversaire, ils étaient devenus les plus vieux jumeaux siamois du monde. Ce samedi, le 4 juillet dernier, Ronnie et Donnie ont malheureusement perdu la vie dans un hôpital de l’Ohio, comme le rapporte The Sun.

Siamois, les jumeaux partageaient le même tube digestif inférieur, rectum, et pénis. Ils avaient cependant leur propre cœur, estomac, ainsi que leurs propres jambes et bras. Comme l’explique le tabloïd britannique, les jumeaux étaient fiers de leur record. « C’est ce dont Donnie et moi avons toujours rêvé », expliquait Ronnie le jour de leurs 63 ans.

Durant le plus clair de leur vie, Ronnie et Donnie étaient membre d’un cirque itinérant. « C’était de véritables stars », se souvient Jim, leur frère. Une carrière commencée à l’âge de trois ans jusqu’en 1991, moment de leur retraite. Ils ont ensuite vécu seuls jusqu’en 2010, avant de retourner vivre avec leur famille suite à des problèmes de santé.