Des accusations délirantes contre Beyoncé

Et si Beyoncé n’était pas celle qu’elle dit être? Voici l’affirmation lancée par un candidat (conservateur) au Congrès. Il l’accuse de cacher sa véritable identité, chanter des codes secrets, et pratiquer un rite satanique.

Décidément, rien n’aura été épargné à Beyoncé ! Il y a quelques années, une rumeur la disait en couple avec Barack Obama. Depuis le début de sa carrière, on lui a ainsi prêter de nombreuses relations, grossesses… finalement jamais avérées.

Les accusations lancées récemment par le candidat au Congrès KW Miller vont un pas plus loin dans le délire. Ce soutien fervent de Donald Trump assure «connaitre la véritable identité de la chanteuse».«Beyoncé n’est même pas afro-américaine. Elle fait semblant pour la médiatisation. Son vrai nom est Ann Marie Lastrassi. Elle est italienne», tweet KW Miller.

Beyoncé is not even African American. She is faking this for exposure. Her real name is Ann Marie Lastrassi. She is Italian. This is all part of the Soros Deep State agenda for the Black Lives Matter movement. BEYONCÉ YOU ARE ON NOTICE!#GreatAwakening #QAnon #WWG1GWA #Trump2020

— KW Miller For Congress (FL-18) (@KwCongressional) July 4, 2020