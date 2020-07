EnjoyPhoenix dévoile son plus gros cachet

Marie Lopez est plus connue sous son nom de YouTubeuse EnjoyPhoenix. Dans une nouvelle vidéo, elle en dit un peu plus sur comment fonctionne le travail d’influenceuse.

On se doute bien que les influenceurs ne travaillent pas gratuitement. Mais personne ne sait vraiment combien ils gagnent par partenariat. EnjoyPhoenix, a décidé de traiter la question «sans langue de bois» dans une de ses vidéos.

On y apprend notamment que ce qui rapporte vraiment aux influenceurs, ce sont les partenariats à long terme. Bien sûr, les «one-shots» rapportent plus à très court terme. Mais ils ont l’inconvénient de ne pas être récurrent, explique-t-elle. On se demande alors à combien se monte son plus gros cachet. «Le plus gros montant que j’ai touché pour un partenariat sur le long terme, avec énormément de contenu, c’était 190.000 €», annonce-t-elle. La YouTubeuse ne dit toutefois pas quel annonceur a déboursé un tel montant pour s’adjoindre ses services.

Ce chiffre a interpellé certains de ses abonnés, qui lui font remarquer qu’il s’agit là du prix de leurs emprunt pour payer leur maison sur 25 ans. Et elle rappelle bien sûr qu’il s’agit là d’un montant net, sur lequel elle a dû payer des impôts, comme toute entreprise.

Lors de la négociation, l’un des facteurs clé et le nombre d’abonnés, rappelle l’influenceuse. Avec 4,9 millions d’abonnés, Marie Lopez de doit toutefois pas avoir de difficultés à négocier de bons partenariats.