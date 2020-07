Elle découvre son chat à l’intérieur de la machine à laver en marche

Certains chats ont tendance à considérer l’intérieur d’une machine à lessiver comme un nid douillet, parfait pour se reposer. Des accidents peuvent alors rapidement arriver. Une Australienne en a fait l’expérience.

En Australie, Oscar a passé un sale quart d’heure. Ce chat était parti faire une sieste dans les draps sales qui étaient à l’intérieur de la machine à laver d’Amanda. Lorsque cette Australienne a lancé la machine, elle n’a remarqué que son chat était à l’intérieur…

« Il avait ses pattes contre la vitre »

Ce n’est que quelques longues minutes plus tard qu’elle a été alertée par les cris de son compagnon à quatre pattes. Ses recherches l’ont emmenée devant la machine en marche, où elle a eu cette vision d’horreur. « Le pauvre petit chat avait ses pattes contre la vitre pendant qu’il était en train de faire des rotations et de me regarder. C’était tragique », a raconté Amanda à ABC.

Oscar the Burmese survives washing machine catastrophe, comes out 'very soft' https://t.co/VQQtTAvsvc — ABC Brisbane (@abcbrisbane) July 1, 2020

Le chat est ressorti « très doux »

L’Australienne a immédiatement arrêté la machine. Néanmoins, elle a dû attendre deux minutes pour qu’elle se vidange. Ces deux minutes ont été les plus longues de sa vie. Par miracle, l’animal est sorti indemne de cet incident. Malgré la chaleur de l’eau et les coups reçus, le chat est sorti vivant de cette mésaventure de 12 minutes. Il est même ressorti « très doux », a précisé sa propriétaire.

Des incidents courants

Emmené dans une clinique vétérinaire, Oscar a passé 24h en observation avant de rentrer chez lui. « C’est un petit bonhomme résistant mais aussi très chanceux », a estimé le Dr Capps. Le vétérinaire a précisé que ce n’était pas la première fois que ce genre d’accident arrivait et il a exhorté les propriétaires de chats à toujours vérifier l’intérieur du tambour avant de lancer une machine à lessiver.